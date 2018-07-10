Темы из Huawei Honor 10 загружаются в другие телефоны Huawei и Honor

Представители TeknoBurada решили перевести темы из Huawei Honor 10 в другие аппараты производителя. Напомним, релиз устройства в Европе состоится в июле. Honor 10 с RAM 4 Гб будет предлагаться за 399 евро, а с 6 Гб – за 449 евро.

Новые темы для телефонов Huawei и Honor доступны для аппаратов с EMUI 5. В папке «Themes» можно найти новые темы, чтобы их скопировать и переместить. В EMUI 5 темы находятся в хранилище HWThemes.





После копирования файлы нужно переместить в раздел «Шаблоны», затем браузер закрывается, запускается приложение «Шаблоны». Для применения темы, нужно нажать на выбранную тему и активировать опцию «Применить».