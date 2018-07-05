Мощный смартфон Ulefone S9 Pro за 100 долл.

На ресурсе Ulefone появился новый смартфон производителя — Ulefone S9 Pro. Удивляет цена аппарата с хорошим функциональным набором.

Действительно, разработчик постарался удивить ценителей бюджетных образцов. Только аккумулятор заставляет обратить внимание на стодолларовый смартфон – ёмкостью 3300 мАч. Батарея работает 18 часов.





Особенности модели: 5,5-дюймовый дисплей — 1440x720 пикселей, однокристальный чип MT6739, ОЗУ 2 ГБ. Основная оптика использует 13 и 5 Мп матрицы. Система дактилоскопии сможет распознать даже самое легчайшее прикосновение. Поддерживаются Face Unlock, Android 8.