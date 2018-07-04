Samsung запускает смартфон в рамках Android Go

Южнокорейский разработчик – участник проекта Android Go. В его рамках Samsung скоро запустит новый телефон, пишет ресурс TeknoBurada.

Ресурс SamMobile выложил фото с первым аппаратом с Samsung Androdi Go. Данная утечка является неожиданной новостью. Ведь ранее компания не обозначала свое участие в программе Google.





Все другие Android-смартфоны в рамках Android Go не используют домашние интерфейсы, а данный телефон получает разработанную компанией фирменную прошивку Samsung Experience. Аппарат с виртуальными кнопками выпускается сразу с Android 8.1 и Smart Manager.

Особенности Samsung Android Go: 5-дюймовый экран, Exynos 7570, камеры 8 и 5 Мп, батарея 2600 мАч и др.