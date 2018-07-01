Островок гостеприимства и доброжелательности

Любой город туристы оценивают по качеству сервиса, а не только достопримечательностям и ресторанам. Москва продемонстрировала высокий уровень гостеприимства, встречая футбольных болельщиков со всего мира. Для них столица оказалась сказочной шкатулкой, наполненной невероятными сюрпризами и прекрасными реалиями.





Москва – туристический центр, который притягивает гостей с разных мест. Не каждый путешественник может позволить себе забронировать номер в «Radisson», «Hilton», «Hyatt», «Marriott» или «Intercontinental». Немало людей, желая сэкономить на жилье, чтобы больше выделить деньги на другие развлечения, стараются найти более дешевое и комфортабельное место проживания во время своего путешествия.

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