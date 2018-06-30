AdvertMobile – сделает бизнес полезным для людей и доходным для разработчика

Цель разработчика – популяризация своих приложений. К сожалению, мобильный сегмент переполнен, поэтому продвижение приложений своими силами не дадут большого эффекта. Необходимы точный расчёт, правильный подход, анализ положения и комплексное решение для раскрутки любого приложения – невозможно выполнить эти задачи без профессиональной помощи.





В AdvertMobile творит настоящая команда, которая поддерживает стремление своих заказчиков сделать мобильное приложение успешным и увлекательным для всех пользователей. Интересно, что эта команда может быстро создавать атмосферу доверия и уверенности. На площадке AdvertMobile соединяются интересы разработчиков и энтузиазм наших сотрудников.

Команда AdvertMobile уверена, что грамотный и профессиональный подход к продвижению является основным залогом успеха. Каждый из инструментов продвижения подобран на основе положительного опыта и пожеланий заказчиков. Механизмы продвижения продуктов в AdvertMobile проработаны с особой тщательностью, при этом в работе используются как стандартные, так индивидуальные принципы раскрутки и подобный гибридный метод оправдал себя.

Какие инструменты использует AdvertMobile?

Для привлечения «живых» пользователей необходимы действенные способы раскрутки мобильного приложения. Неправильные действия в этом направлении могут стать причиной или моментального распространения продукта, либо стремительного спада интереса к нему. В работе команда придерживается следующих критериев:

— мотивированная установка;

— лучшая видимость приложения в маркетах;

— эффективное использование возможностей поиска;

— продвижение в App Store, Google Play, YouTube и др.;

— раскрутка по странам и регионам;

— анализ конкурентов и прогноз успеха;

— оптимизация ASO – текстовая и визуальная;

— персональное обслуживание без предложения шаблонных решений;

— защита от ботов и профессиональное консультирование;

— гарантия отличных результатов, которые отражаются в постоянной онлайн-статистике.

Важно помнить, AdvertMobile не ставит перед собой задачу заработать на своих клиентах, наша команда планирует долго и успешно работать, поэтому мы хотим больше установок и стремимся присутствию мобильных приложений наших клиентов в ТОП-е в магазинах приложений.

На рынке AdvertMobile — не первый год, об отличной репутации наших сотрудников свидетельствуют отзывы постоянных клиентов, которые традиционно обращаются за помощью к нам – количество заказчиков AdvertMobile перевалило давно за 20000.

Если хотите, чтобы о вашем продукте заинтересовался мир, тогда в AdvertMobile ждут Вас!