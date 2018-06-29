LG Display стала вторым поставщиком OLED для iPhone

Bloomberg сообщает, LG Display будет поставлять 2-4 млн. экранов. Компания рассматривает вопрос наращивания указанного объёма.

Данная сделка позволяет яблочникам использовать дополнительный рычаг в смягчении позиции Samsung в ценовых переговорах. Samsung теперь — не единственный поставщик OLED для iPhone.

Джерри Канг – представитель IHS Markit отмечает, «появление второго производителя благоприятно влияет на ситуацию, когда один поставщик диктует условия – это позволяет Apple снизить зависимость». Канг добавил, «это поможет ускорить внедрение OLED-дисплеев по сниженным ценам». Участники не комментируют сделку.





Первые OLED от LG получает один из новых iPhone.