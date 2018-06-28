Смартфон Meizu 16 будет конкурировать с Xiaomi Mi 8

28.06.2018 11:49 Наталья Орлова Клуб: Meizu

Не все разработки Meizu являются успешными, так, модель Pro 7 производитель назвал не совсем удачной. Провал должен сгладить модельный ряд №16.


Эти аппараты выделяются двойным экраном и обновленным интерфейсом. Выпущенная в апреле серия Meizu 15 достигла своей популярности, поэтому анонсирован Meizu 16, которого успели определить конкурентом весьма успешного Xiaomi Mi 8 .

Meizu объявила прайс-лист серии: 

Версия 16:

6 ГБ + 128 ГБ — $527  

8 ГБ + 128 ГБ — $559. 

Версия 16 Plus:

6  ГБ + 128 ГБ — $560  

8 ГБ + 128 ГБ — $590  

8 ГБ + 256 ГБ — $666.


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