Смартфон Meizu 16 будет конкурировать с Xiaomi Mi 8

Не все разработки Meizu являются успешными, так, модель Pro 7 производитель назвал не совсем удачной. Провал должен сгладить модельный ряд №16.
Эти аппараты выделяются двойным экраном и обновленным интерфейсом. Выпущенная в апреле серия Meizu 15 достигла своей популярности, поэтому анонсирован Meizu 16, которого успели определить конкурентом весьма успешного Xiaomi Mi 8 .
Meizu объявила прайс-лист серии:
Версия 16:
6 ГБ + 128 ГБ — $527
8 ГБ + 128 ГБ — $559.
Версия 16 Plus:
6 ГБ + 128 ГБ — $560
8 ГБ + 128 ГБ — $590
8 ГБ + 256 ГБ — $666.