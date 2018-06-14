Стартовал предварительный заказ на смартфон RED Hydrogen

RED – известный бренд, который превратился в знакового производителя носимых аппаратов с камерами. Компания разработала телефон голографическим дисплеем. Устройство RED Hydrogen One является первым камерафоном с оригинальными возможностями и аксессуарами.

Ресурс The Verge обнародовал видеоролик с возможностями модели. Выход устройства стал значительным событием даже в Америке, а это страна избалована технологическими новинками.





Verizon приступил к приёму предзаказов на RED Hydrogen One с 3D-экраном – за $1200. RED уже заключили сделки с другими GSM-операторами. Многие фотолюбители ждут камерафон и готовы выложить любые деньги за него.