Действующие iPhone получат 3D Touch

Выход нового iPhone «огорчает» владельцев старых моделей. Ведь им недоступны новые фишки, которые получает очередная новинка. Apple постепенно устраняет данную проблему. Старые аппараты смогут использовать 3D Touch.

Обновленная операционка сделала действующие модели производительнее, они теперь и быстрее работают. Часть опций 3D Touch будут доступны для моделей айфона 5s и 6.





Владельцы этих моделей получили возможность работать на трекпад – виртуальной клавиатуре, которая появилась в iOS 9. Функция намного упростила текстовую работу.

Активация «трекпада» в старых моделях без 3D Touch: нужно 3-5 сек. нажимать на пробел и виртуальная клавиатура переходит в режим «выбор текста». Легко можно перейти в режим «выделение» — нужно нажимать на пробел, прикасаясь одновременно серого участка на клавиатуре. После этого выделяется любой нужный текст.