Google должен заплатить гигантский штраф

Интернет-гигант должен ответить за монопольное положение Android в Европе. Сейчас Антимонопольный регулятор ЕС готовит акт об изучении доминирующий роли программы, пишет Reuters.

Ожидается, в июле компания должна будет оплатить значительный антимонопольный штраф. Евросоюз оштрафует разработчика из-за вытеснения Android других платформ на рынке. ЕК занимается данной проблемой три года.





Наказание американского производителя считается предупреждением остальным разработчикам, которые попытаются использовать на рынке ЕС неконкуретную политику. Сумма штрафа — 2,4 млрд. евро.

Google, кроме выплаты штрафа, должен подписать обязательство по отказу применять на практике действия, нарушающие принципы честной конкуренции. Компания не должна совершать так называемые лицензионные сделки, навязывая пользователям свои сервисы. Эти сделки не позволяют другим разработчикам выпускать на рынок альтернативные приложения.