Когда в продаже появится Xiaomi Mi 8 SE?

08.06.2018 12:50 Наталья Орлова Клуб: Xiaomi

5 июня раскупили первый тираж Xiaomi Mi 8 моментально. Для укрепления коммерческого успеха разработчик готовит выход Mi 8 SE.

Китайцы готовят первый прототип среднего уровня с Snapdragon 710. Данный чип Qualcomm является первым с прогоном 10 нанометров в  серии недорогих аппаратов. 


Пилотная продажа начинается в Поднебесное сегодня. Первым обладателям аппарат достанется по низким ценам. Остальные тиражи обойдутся дороже. Стоимость долгожданного Xiaomi Mi 8 SE: 

— с 4 ГБ ОЗУ — $282 (1799 юаней);

— с 6 ГБ ОЗУ — $313 (1999 юаней).

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