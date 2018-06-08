Когда в продаже появится Xiaomi Mi 8 SE?

5 июня раскупили первый тираж Xiaomi Mi 8 моментально. Для укрепления коммерческого успеха разработчик готовит выход Mi 8 SE.

Китайцы готовят первый прототип среднего уровня с Snapdragon 710. Данный чип Qualcomm является первым с прогоном 10 нанометров в серии недорогих аппаратов.





Пилотная продажа начинается в Поднебесное сегодня. Первым обладателям аппарат достанется по низким ценам. Остальные тиражи обойдутся дороже. Стоимость долгожданного Xiaomi Mi 8 SE:

— с 4 ГБ ОЗУ — $282 (1799 юаней);

— с 6 ГБ ОЗУ — $313 (1999 юаней).