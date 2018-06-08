Huawei Mate 9 с FaceID представлен в Европе

Идентификация по лицу – особенная функция в смартфоне. В мае анонсировали обновление для Huawei Mate 9 с расширением задач по защите смартфона. Сначала функцию опробовали в Поднебесной, сегодня европейские владельцы могут воспользоваться обновлением, позволяющее защитить Mate 9.





Huawei выпускает обновление для Mate 9 под кодом MHA-L29 8.0.0.368. Размер обновления — 602 МБ. Также выходит обновление для программных обеспечений Android и EMUI.

В рамках данного обновления в смартфон загружается приложение AppGallery. В обновление включены исправления недочётов по безопасности.

Активировать распознавание лица можно через «Настройки» и далее – «Безопасность и конфиденциальность — Разблокировать с помощью лица». Проверить работу обновления можно в разделе «Настройки» и пройти далее – «Система-Обновление системы».