Компания ZTE договорилась с властями США

Китайскому производителю удалось найти пути урегулирования спора с американскими властями. Стороны заключили временное соглашение.





ZTE должен оплатить США $1 млрд, после этого долгоиграющий конфликт между ZTE и властями США будет завершенным, сообщает Gizchina.

США и ZTE выработали общие условия, позволяющие восстановить работу компании в Америке. Кроме 1 млрд., ZTE перечислит в бюджет страны дополнительно $400 в счёт депонирования будущих нарушений. Китайский разработчик потерял в рамках данного инцидента $3 млрд.

Напомним, после введения санкций против Ирана ZTE продолжала поставлять этой стране продукцию с компонентами из США.

Кроме штрафа, китайская ZTE не должна препятствовать неограниченным посещениям американских инспекторов, которые будут проверять, используют ли ZTE американские компоненты в продуктах для экспорта в страны, которые находится под санкциями. ZTE также должна размещать на своем сайте соответствующую информацию.