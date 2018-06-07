Компания ZTE договорилась с властями США

Китайскому производителю удалось найти пути урегулирования спора с американскими властями. Стороны заключили временное соглашение.
ZTE должен оплатить США $1 млрд, после этого долгоиграющий конфликт между ZTE и властями США будет завершенным, сообщает Gizchina.
США и ZTE выработали общие условия, позволяющие восстановить работу компании в Америке. Кроме 1 млрд., ZTE перечислит в бюджет страны дополнительно $400 в счёт депонирования будущих нарушений. Китайский разработчик потерял в рамках данного инцидента $3 млрд.
Напомним, после введения санкций против Ирана ZTE продолжала поставлять этой стране продукцию с компонентами из США.
Кроме штрафа, китайская ZTE не должна препятствовать неограниченным посещениям американских инспекторов, которые будут проверять, используют ли ZTE американские компоненты в продуктах для экспорта в страны, которые находится под санкциями. ZTE также должна размещать на своем сайте соответствующую информацию.
Я бы сказал, что это власти США договорились с ZTE )) Ну это уже, конечно, вопрос формулировок. Закрыли ситауацию - и хорошо, поскольку смарты они делают неплохие, факт.