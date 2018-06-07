Смартфон Honor Play с «пугающей» технологией

FoneArena пишет, анонсированный Honor Play получил «пугающую» технологию. Эксперты разобрались с загадочной поддержкой. Huawei всего лишь оснастил аппарат под своим суббрендом GPU-ускорителем.





Honor Play получил первым революционную возможность. Напомним, китайцы выделили $10 млрд. на развитие данной технологии.

Страшная новинка оказалась достаточно доступной. Honor Play оценили в $375. Хотя аппарат обладает флагманскими качествами. Например, наличие SoC Kirin 970 свидетельствует о более серьезной оснащенности аппарата, чем Huawei P20 Lite с Kirin 659.

Honor Play оснащен 6,3-дюймовым экраном, ОЗУ 6 ГБ ОЗУ, microSD. Вот на оптике разработчик сэкономил: камера с датчиками 16 и 2 Мп. Есть батарея 3750 мАч, USB-C, NFC и др.

Напомним, GPU Turbo – это технология, связанная с графическим чипом. Ускоритель позволяет поднять на 60 проц. мощность GPU и снизить на 30 проц. энергопотребление. Это позволяет намного усилить возможности смартфона в играх.