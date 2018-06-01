Обновление iOS 11.4 влияет на время работы iPhone

Свежая версия операционки Apple вышла — iOS 11.4. Финальное обновление вызывает вопросы у пользователей. Например, изменилось ли время работы айфонов после загрузки обновления?





Энтузиасты сами начали искать ответ, проверив iOS 11.4 на практике. Один из тестировщиков использовал айфоны 5s, 6, 6s, а также 7 и 8. Все они ранее поддерживали версию платформы 11.4.

Свой кросс-платформенный тест провел Geekbench – бенчмарк не только сравнил результаты, а также определил победителя. Испытания доказали, обновление увеличивает время автономного использования аппаратов. В зависимости от моделей, время действия выросло от 5 до 35 мин.

Бенчмарк и сторонние эксперты рекомендуют финальное обновление к загрузке. Некоторые отметили, что прирост автономности является незначительным. Они не учитывают, что такие тесты выполняются под существенными нагрузками. В повседневной жизни такие нагрузки бывают не всегда.