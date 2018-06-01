Появился супердешевый смартфон DOOGEE BL9000

Компания представила два дня назад новый долгоиграющий смартфон. Прототип DOOGEE получил серьезный зарядный модель с 9000 мАч. Удивил серийный DOOGEE BL9000 и своей скромной стоимостью на ценнике — $125.

BL9000 стал последователем мощного смартфона BL7000. Разработчик в этой версии улучшил комплектацию. В ней теперь появилась возможность расплачиваться неконтактным способом – NFC. В списке удобств также появилась возможность беспроводной подзарядки.





Новый BL9000 будет распродаваться 5 дней по акции. Устройство доступно за $50 только через Banggood. Стоимость устройства — $125, в комплектации с дополнительным зарядным оборудованием в 10 Вт — $200.