Как убить смартфон одним сообщением в WhatsApp

После закрытия сервиса Дурова значение WhatsApp возросло. Среди абонентов сервиса стало распространяться сообщение – вредоносный спам. Он в состоянии «убить» смартфоны. Стандартное сообщение может сделать так, что аппарат намертво зависнет.





В спам-сообщении содержится текст на английском: «Чтобы WhatsApp в вашем устройстве произошло зависание на время, нажмите на сообщение внизу». Сразу после текста идет строчка с предупреждением: «Здесь не нажимать».

Странно, но именно это предупреждение «вдохновляет» большинство пользователей на нажатие ссылки, и действительно один тап приводит к зависанию смартфона. В нижней строчке, как оказалось, есть пробелы перед предложением. Эксперты уверены, именно во втором тексте злоумышленники скрыли определенные знаки, которые WhatsApp обработать не может и происходить сбой.

Пока пострадали абоненты WhatsApp лишь Android-смартфонов, а вот iOS справляется с проблемой. Если владельцы айфона даже нажимают на сообщение, их устройство не зависает.



Вредоносный спам «убивает» смартфон до первой перезагрузки. Работоспособность мобильника восстанавливается при помощи отключения и включения. Авторов спама пока не обнаружили.

