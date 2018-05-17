Обзор ASUS ZenFone 5 - достойный середнячок

Сегодня популярный смартфон должен иметь определенные внешние параметры, такие как закругленные края экрана, «монобровь» и двойная камера. Такую планку подняли флагманы, но и средний сегмент к этому стремится. Среди них ASUS ZenFone 5, который удачно вобрал в себя эти черты. Кроме этого в нем новый процессор, крупный дисплей и удобный корпус. Но главное его цена! Давайте подробней его рассмотрим.





Дизайн

Благодаря вырезу экрана, закругленным углам и вертикальному размещению двойной камеры, сразу видно, откуда «слизан» дизайн. Что касается материалов, то перед нами стандартный продукт с металлической основой, на которую сверху и снизу установлено стекло. Сборка качественная, но смущает грубый переход от стекла к металлу. Фирменный узор ASUS с радиальными лучами переливается на тыльной стороне от хорошо работающего сканера отпечатков пальцев. Физические клавиши расположились на правом торце, гибридный слот для 2-х nanoSIM — на левом. Разъем 3,5 мм, Type-C и единственный динамик — внизу. Микрофонов здесь три! Защиты от воды нет, но это удел флагманов.

В плане эргономики ASUS ZenFone 5 ZE620KL получился компактным, как для своих размеров. Рамки экрана тонкие, толщина 7,7 мм. Предлагается серебристый и темно синий вариант модели. Последний выглядит интересней, но очень маркий.





Экран

Диагональ дисплея 6,2 дюйма, матрица IPS, защищенная Gorilla Glass. Он очень восприимчив к царапинам. Разрешение 2246х1080, соотношение сторон актуальное — 18,7:9. Яркость одна из лучших – 550 нит, а качество на достойном уровне, если не считать блеклый черный цвет при наклоне. Но это особенности матрицы. Остальные цвета насыщенные, натуральные и не уступают дорогим флагманам. При работе «бровь» не мешает, если не растягивать видео на весь экран. Отключать области слева и справа, как у Huawei P20, возможности нет.

Есть приятная функция – автонастройка белого: если попадает свет от лампы — экран желтеет, попадает «холодный» свет – синеет. Приятно за такую цену ощущать заботу.





Производительность

Построен наш герой на базе процессора Snapdragon 636 с частотой каждого из 8 ядер 1,8 ГГц. Это не модернизированный «дракон», он имеет более производительные ядра Kryo 260, что позволяет ему шустрее работать по сравнению с конкурентами среднего сегмента. За графику отвечает чип Adreno 509. В качестве памяти – 4/64 Гб. Для большинства игр его хватает, в т.ч. WoT Blitz. Есть режим увеличения производительности, но он влияет на заряд. Например, ночью он «спит», расходуя 1% заряда. Искусственный интеллект следит за предпочтениями владельца и сам подбирает мощность в определенное время. Не забыли и за NFC, Bluetooth 5.0, 2-диапазонный Wi-Fi и FM-радио.

В качестве ОС Android 8.0 с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.

Разблокировать смартфон ZenFone 5 можно двумя способами: при помощи сканера или фронтальной камеры. В последнем случаи работает не идеально, особенно в сумерках.

Камера

Камеры, по сравнению с предшественником, почти не изменены. На тыльной стороне два модуля, среди которых один широкоугольный. Качество снимков при хорошем освещении приятно удивило, особенно детализация и насыщенность цветов. Хорошо работает режим HDR. Для выбранного режима можно самому подкрутить настройки. Портреты с размытием почти все удаются, смазывается задний фон, а одежда и волосы не тронуты. Широкоугольный модуль переставлен с ZenFone 4, чудес от него не ждите.

Фронтальная камера с 8 Мп снимает с углом 84 градуса, значит, все люди в кадре и пейзаж поместятся. Качество снимков среднее.

Приятный звук

Обычно в среднем сегменте музыке не уделяют должного внимания, но «ЗенФон 5» приятно порадовал. У него есть объемный и громкий стереозвук, хорошая гарнитура в комплекте, DTS эквалайзер и поддержка Hi-Res Audio.





Автономность

На борту батарея на 3300 мАч, что позволяет довольно долго работать. Он легко выдержит день в режиме «командировка» с использованием камеры, навигации и прослушивании музыки. Есть и быстрая зарядка, но блок Quick Charge нужно докупать.

Вывод

В целом ZenFone 5 готов порадовать нетребовательного пользователя. Да, есть сходства с iPhone X, нет технического прорыва в сравнении с предшественником, отсутствует запаса производительности. Но он хорошо сбалансирован, имеет шустрый процессор и большой экран, а по отдельным нюансам практичней конкурентов. Бонусом идет распознавание по лицу и стереодинамики. Главное, что всеэто за небольшие деньги!