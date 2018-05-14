Xiaomi Redmi S2 стартует с $160, но пока только в Китае

Позиционирование смартфонов серии Redmi от Xiaomi стало в последнее время довольно запутанным. Однако маркировку недавно представленного S2 легко разгадать: «S» означает — для селфи. И несмотря на то, что Redmi Note 5 Pro имеет более впечатляющую 20 мегапиксельную фронтальную камеру, Xiaomi Redmi S2 значительно дешевле – продажи стартуют со $160.

16MP ультра дешевая селфи-камера оснащена светодиодной вспышкой. Также улучшен AI для надежной работы в сложных условиях освещения.





6-дюймовый Xiaomi Redmi S2 больше, красивее и мощнее, чем 5,7-дюймовый Redmi 5, но при этом имеет то же разрешение HD+ (1440 х 720). Сердце смартфона — приемлемый окта-ядерный Snapdragon 625.

Подытоживая сравнения, это довольно хорошо сбалансированный бюджетный телефон с другими достойными характеристиками в наборе. Такими как двойная 12 + 5 MP основная камера, батарея 3080mAh, распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц, программное обеспечение Android 8.1 Oreo и до 4 ГБ оперативной памяти в паре с 64 ГБ внутренней памяти.





Вышеупомянутая начальная цена примерно в $160 (999 юаней) за версию с 3 ГБ, в то время как топовая конфигурация будет стоить CNY 1,299, или $205.

Начало продаж в Китае назначено на 17 мая. Redmi S2 имеет металлический корпус с уникальным и привлекательным дизайном антенны и будет доступен в цветах: розовое золото, шампань и платиновое серебро. К сожалению, пока нет слов о продажах за пределами его родины.