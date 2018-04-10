В Китае раскупили очередную партию Nokia 8 Sirocco

На выставке MWC 2018 в Барселоне, которая проходила в конце февраля этого года, состоялась презентация Nokia 8 Sirocco, самого мощного смартфона финского бренда. Недавно устройство поступило в продажу на территории Китая, но с этим возникли проблемы.

Вторая партия Nokia 8 Sirocco была выставлена на сайте местного интернет-магазина JD.com, и с ней приключилась ровно та же история, что и с первой: телефоны буквально смели. К сожалению, продавец не даёт информации ни об общем количестве реализованных трубок, ни о дате следующей поставки.

Ясно одно — для Nokia наступают интересные времена. Нужно отметить, что Nokia 8 Sirocco стоит 749 евро, и это достаточно большие деньги. Но, несмотря на это, смартфон пользуется огромной популярностью — явное свидетельство того, что компания идёт правильным путём возрождения былого могущества.

В данный момент телефон уже появился в некоторых странах, таких как Индия и Германия. На остальных рынках его ожидают в ближайшие дни.