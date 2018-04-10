В сеть слили фото упаковки Samsung Galaxy J7 Duo

Спустя несколько дней после того, как выяснилось, что Samsung J720F поступит на прилавки индийских магазинов под брендом Galaxy J7 Duo, в сети появилось изображение коробки телефона с подробными спецификациями.





Новое устройство оснащается 5,5-дюймовым HD-дисплеем Super AMOLED с соотношением сторон 16:9. Камера на задней панели состоит из двух сенсоров: 13+5 Мп, а передняя имеет один 8-мегапиксельный датчик. Восьмиядерный чипсет Exynos 7870 (1,6 ГГц) работает в паре с графическим процессором Mali T830. Операционная система Android Oreo 8.0 будет дополнена новейшим пользовательским интерфейсом Samsung Experience 9.0. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а хранилище для данных — 32 Гб.





Ёмкость аккумулятора (3000 мАч) может показаться не слишком впечатляющей, но пользователи ранее уже протестировали Galaxy A5 (2017) с аналогичным набором микросхем и той же батареей — смартфон показал вполне приличную автономность. Ещё одним плюсом является то, что в Galaxy J7 Duo аккумулятор съёмный — никто не мешает вам обзавестись запасным, если одного недостаточно.





Телефон поступит в продажу в апреле в чёрном, синем и золотом цветах, цена пока не объявлена.