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Появились новые сведения о смартфоне BlackBerry Athena

10.04.2018 21:53 andrykr13 Клуб: Blackberry
Известно, что TCL Technology приобрела все права на бренд BlackBerry, вдохнув в него новую жизнь. В прошлом году мы увидели возрождённый смартфон с клавиатурой QWERTY под именем Keyone, а сейчас настало время его преемника.

Согласно сведениям из Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая (SIPO), новый телефон получит название BlackBerry Athena и впервые будет оснащён двойной основной камерой со светодиодной вспышкой. Но в остальном устройство мало чем отличается от Keyone.

Смартфон имеет более высокий дисплей, пропорции которого составляют 16:10 (у предшественника данный параметр равен 3:2), а клавиатура выглядит довольно просто и смещена немного ниже. Функциональные кнопки перенесены на правую сторону, а слоты для SIM-карты и microSD теперь находятся слева.

В нижний торец встроен громкоговоритель и порт USB-C, с помощью которого можно зарядить устройство, а 3,5-мм разъём для подключения наушников вынесен на верхнюю грань. На передней панели по-прежнему будет камера только с одним датчиком. Дата выхода и цена BlackBerry Athena пока официально не объявлены.
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