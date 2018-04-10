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ZTE готовит к выходу смартфоны Axon 9 и Axon 9 Pro

10.04.2018 15:42 andrykr13 Клуб: ZTE
ZTE, похоже, завершает приготовления к запуску Axon 9 и Axon 9 Pro – данные товарные знаки недавно были внесены в реестр Евразийской Экономической Комиссии.

Если верить появившимся ранее слухам, Axon 9 должен получить чипсет Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ дискового пространства. Также известно, что обе камеры будут иметь по два датчика: на данный момент говорят о 13 Мп на лицевой стороне и о 20 Мп сзади, но о вторичных сенсорах пока информации нет.

Цена смартфона стартует от $550 за младшую и $630 за старшую версию. Вероятно, ZTE планирует составить конкуренцию OnePlus 5T, стоимость которого находится в пределах 500 — 560 долларов США. Помимо флагмана, в списки ЕЭК также были внесены смартфоны серии Blade: A531, A3, A7 и A7 VITA.
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