ZTE готовит к выходу смартфоны Axon 9 и Axon 9 Pro

ZTE, похоже, завершает приготовления к запуску Axon 9 и Axon 9 Pro – данные товарные знаки недавно были внесены в реестр Евразийской Экономической Комиссии.





Если верить появившимся ранее слухам, Axon 9 должен получить чипсет Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ дискового пространства. Также известно, что обе камеры будут иметь по два датчика: на данный момент говорят о 13 Мп на лицевой стороне и о 20 Мп сзади, но о вторичных сенсорах пока информации нет.





Цена смартфона стартует от $550 за младшую и $630 за старшую версию. Вероятно, ZTE планирует составить конкуренцию OnePlus 5T, стоимость которого находится в пределах 500 — 560 долларов США. Помимо флагмана, в списки ЕЭК также были внесены смартфоны серии Blade: A531, A3, A7 и A7 VITA.