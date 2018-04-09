ZTE выпустила смартфон Blade A530

Ещё в феврале этого года ZTE Blade A530 прошёл сертификацию WiFi, и тогда же стало известно, что в качестве операционной системы он будет использовать Android 8 Oreo. Сегодня компания представила данный смартфон начального уровня.





Новый телефон ZTE имеет прекрасный внешний вид, напоминающий iPhone X. На задней стороне в верхнем левом углу расположился модуль с одной 5-мегапиксельной камерой и светодиодной вспышкой. А спереди, по уверениям производителя, 82% панели занимает 5,45-дюймовый экран формата 18:9 и разрешением 1440х720 пикселей. Вверху находится камера для селфи с 2-мегапиксельным датчиком.





Четырёхядерный процессор MediaTek MT6739 работает на частоте 1,5 ГГц, размер оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной — 16ГБ. Ёмкость батареи не слишком большая — 2660 мАч, зато есть поддержка 4G LTE, VoLTE, Bluetooth 4.1 и micro-USB.





ZTE Blade A530 будет выпущен только в серебристом цвете по цене всего лишь 799 юаней (примерно $127). Сейчас в продаже он отсутствует, но производитель обещает наладить поставки в течение нескольких недель.