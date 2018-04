В США состоялась презентация смартфона BLU Vivo One Plus

Как известно, с февраля этого года компания BLU уже выпустила три телефона. Сегодня был представлен ещё один смартфон Vivo One Plus, который внешним видом напоминает Vivo One, но его технические характеристики заметно улучшены.





Телефон с металлическим корпусом и дисплеем с закруглёнными краями (2.5D стекло) выглядит как превосходный флагман. Устройство оснащено большим 6-дюймовым HD+ экраном (18:9, 1440х720 пикселей, 269 точек на дюйм) и ёмким аккумулятором (4000 мАч). Также следует отметить чипсет Quad Core MediaTek 6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц, графический процессор IMG GE800, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSD объёмом до 64 ГБ.





Фронтальная камера с датчиком в 13 Мп получила светодиодную вспышку, а основная имеет такое же разрешение, но двойную вспышку. Чуть ниже неё расположился считыватель отпечатков пальцев. Наконец, три физических кнопки (питания и две клавиши регулировки громкости) находятся на правой стороне, а на нижнем торце — порт microUSB.





Огорчает, конечно, наличие в Vivo One Plus устаревшей операционной системы Android 7.1 Nougat, но, вероятно, она установлена специально для того, чтобы удешевить смартфон.