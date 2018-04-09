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Клуб: Xiaomi
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    Xiaomi расширяет производство в Индии

    Xiaomi собирается запустить фабрику в Индии по производству компонентов для своих мобильных телефонов — речь идёт о печатных платах. Сейчас компания лидирует на местном рынке смартфонов, занимая нишу в 26,8% по состоянию на конец прошлого года.

    В Индии у китайцев уже есть три завода, все они построены в сотрудничестве с Foxconn и базируются в университетских городках в Шри-Сити, Андхра-Прадеше и Шририбумбуре в штате Тамилнад. Помимо этого, Xiaomi запустила производственную линию на фабрике Нойде (штат Уттар-Прадеш) в партнёрстве с компанией Hipad.

    В настоящее время Xiaomi владеет в общей сложности шестью предприятиями в Индии, и все они выпускают мобильные устройства. Если верить официальной статистике компании, 95% смартфонов, реализованных на здешнем рынке, были произведены на этих фабриках. В данный момент там трудятся более 10000 работников, из которых только 5% составляют мужчины, при этом все работы по сборке телефонов выполняют исключительно женщины.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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