Samsung будет выпускать процессоры Snapdragon 855

Samsung завершила разработку собственного 7 нм технологического процесса на шесть месяцев раньше установленного срока. Теперь производственные мощности компании могут быть использованы для выпуска чипсета Snapdragon 855.





Это отличная новость для поклонников данного бренда. В декабре прошлого года Qualcomm заключила предварительное соглашение с TSMC на изготовление нового чипа, но Samsung решила вытеснить своего конкурента. Следует помнить, что в некоторых моделях смартфонов Galaxy сейчас используется продукция американской компании из Сан-Диего. Если стороны смогут договориться, то Samsung Electronics наладит выпуск процессора Snapdragon 855 в больших объемах уже к концу этого года.





Чипы, произведённые по 7-нм процессу, уменьшатся в размерах на 40%, при этом их производительность вырастет на 10%, а энергоэффективность — на 35%. Это также значит, что при тех же габаритах в устройстве найдётся место для более ёмкой батареи.