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Клуб: LG
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    LG ожидает рекордную прибыль по итогам 1 квартала 2018 года

    Первый квартал 2018 года завершился, и компании начинают одна за другой выпускать финансовые отчёты. LG заявляет, что консолидированная выручка составит $14,1 млрд, а операционная прибыль — $1,02 млрд. По всем показателям, это лучшие три первых месяца за всю историю корейского производителя.

    Но не всё выглядит так прекрасно, как кажется — подразделение мобильных телефонов генерирует убыток четвёртый квартал подряд. Причиной такого фиаско является жёсткая конкуренция на рынке и отсутствие выхода популярных моделей с января по март. В то же время аналитики утверждают, что по сравнению с прошедшим отчётным периодом потери сократились.

    Зато рост продаж телевизоров OLED и других бытовых приборов LG премиум-класса с лихвой компенсируют неудачи сектора мобильных устройств. Ещё одним залогом успеха в производстве телевизионной техники является снижение затрат по выпуску ЖК-панелей, а паровой шкаф для одежды Styler вообще стал хитом в некоторых развитых странах.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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