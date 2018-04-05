LG патентует новое складное устройство с двумя экранами

LG, как и его конкуренты, продолжает генерировать идеи выпуска телефона с двумя экранами, складывающимися как книжка. Подобные задумки были и у других производителей, но LG пошла дальше — каждый дисплей получил отдельный аккумулятор и разъём для наушников.





Таким образом, время автономной работы устройства значительно повысится по сравнению с ZTE Axon M, который имеет тот же дизайн, но одну батарею. Ещё одна любопытная деталь — возможность подключения наушников непосредственно к каждому экрану означает, что два человека смогут смотреть разные материалы на одном смартфоне, не мешая друг другу.





Следует помнить: наличие патента не обязательно означает, что проект дойдёт до стадии производства. Для любой компании это всего лишь один из способов обеспечить право собственности на изобретение, не позволяя конкурентам воспользоваться им.