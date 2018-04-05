Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: LG
  • 0

    LG патентует новое складное устройство с двумя экранами

    LG, как и его конкуренты, продолжает генерировать идеи выпуска телефона с двумя экранами, складывающимися как книжка. Подобные задумки были и у других производителей, но LG пошла дальше — каждый дисплей получил отдельный аккумулятор и разъём для наушников.

    Таким образом, время автономной работы устройства значительно повысится по сравнению с ZTE Axon M, который имеет тот же дизайн, но одну батарею. Ещё одна любопытная деталь — возможность подключения наушников непосредственно к каждому экрану означает, что два человека смогут смотреть разные материалы на одном смартфоне, не мешая друг другу.

    Следует помнить: наличие патента не обязательно означает, что проект дойдёт до стадии производства. Для любой компании это всего лишь один из способов обеспечить право собственности на изобретение, не позволяя конкурентам воспользоваться им.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты