Nokia X предстал в новом дизайне

HMD Global уже анонсировала несколько очень интересных смартфонов с отличными характеристиками. В настоящее время Nokia 8 Sirocco является наиболее технологичным устройством компании с двумя основными камерами и чипсетом Snapdragon 835. Между тем ходят упорные слухи о скором выходе Nokia 9.





Несмотря на это, сегодня вдруг появилось промовидео футуристического смартфона. На обратной стороне Nokia X (а это должен быть он) мы обнаружим два глазка камеры с линзами Carl Zeiss и светодиодную вспышку между ними. Считыватель отпечатков пальцев расположен ниже по центру. На передней панели также замечена двухсенсорная камера в верхнем левом углу и огромный дисплей формата 18:9.





Пока это только концепция, информации о технических характеристиках Nokia X мало, но можно предположить, что он будет достаточно мощным. В качестве процессора может использоваться самый производительный чипсет от Qualcomm на сегодняшний день — Snapdragon 845. Оперативной памяти должно быть не менее 6 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. О цене устройства также говорить рано, но она будет не намного ниже стоимости нынешних флагманов Samsung и iPhone.