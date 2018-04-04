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Клуб: Китайские телефоны
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    10 апреля в продаже появится смартфон Hisense V+

    Китайский производитель электроники Hisense сегодня представил свой новый смартфон V+. Устройство оснащено 5,99-дюймовым IPS-дисплеем FHD+ (2160х1080 пикселей) с пропорциями 18:9. Восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 660 (2,2 ГГц) в сочетании с графическим процессором Adreno 512 демонстрирует неплохую производительность. Этому способствует также оперативная память LPDDR4 объёмом 6 ГБ и 128 ГБ встроенного хранилища.

    Основная камера Hisense V+ имеет два сенсора: один 8-мегапиксельный, а второй — 12-мегапиксельный датчик Sony IMX486 с диафрагмой f/1.8 и широкоугольным объективом. Спереди установлена камера разрешением 20 Мп и светодиодная вспышка.

    Телефон обеспечивает свою работоспособность благодаря батарее ёмкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт. На задней стороне находится сканер отпечатков пальцев, на нижнем торце присутствует 3,5-мм аудиоразъем и порт USB-C. Из других важных функций нужно отметить наличие слота для дополнительной SIM-карты, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС.

    В комплекте с Hisense V+ поставляются проводные наушники JBL. Смартфон появится в продаже 10 апреля на сайте магазина JD.com по цене примерно равной 412 долларам США.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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