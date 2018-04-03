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Клуб: Samsung
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    Samsung уже работает над процессором Exynos 9820 для Galaxy S10

    Samsung является одним из немногих производителей смартфонов, выпускающим собственные мобильные процессоры. Последний флагман Galaxy S9 оснащён набором микросхем Exynos 9810, который конкурирует с Qualcomm Snapdragon 845. Если появившиеся из Китая сведения верны, корейцы уже начали разработку следующего чипсета для Galaxy S10.

    Китайский инженер, ранее трудившийся в компании, утверждает, что работы над созданием нового чипа начались в январе. Согласно ожиданиям, Exynos 9820 будет производиться по 7-нанометровому технологическому производственному процессу, который должен обеспечить увеличение производительности на 10% при одновременном сокращении энергопотребления на 35%. Кроме того, процессор будет содержать в себе встроенный модем 5G.

    Подробные технические характеристики нового чипа остаются неизвестными, но его появление ожидается не ранее конца этого года. Первые устройства Samsung с чипсетом Exynos 9820 выйдут на рынок не ранее 2019 года.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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