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Клуб: Китайские телефоны
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    Oukitel WP5000 поступит в продажу 17 апреля

    Хотя рынок смартфонов богат и разнообразен, по-прежнему сложно найти устройство, отвечающее всем требованиям пользователя. Пожалуй, из серой массы выбивается только Oukitel WP5000, новый прочный телефон китайского производителя, способный гарантировать высокую автономию.

    В дополнение к крепкому корпусу, сертифицированному по стандарту IP68 (защита от пыли и влаги), устройство оборудовано мощным аккумулятором на 5200 мАч. Недавние тесты показали, что такой ёмкости достаточно для поддержания работы смартфона при интенсивном использовании в течение суток. GPS-навигатор посадит батарею только через семь часов, а непрерывный просмотр видео — за 16 часов.

    Но это ещё не всё: Oukitel WP5000 обладает приличной производительностью. Его процессор MediaTek Helio P25 дополнен 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, основная камера имеет 21-мегапиксельный сенсор, а передняя — 13-мегапиксельный. Предварительные продажи смартфона стартуют 17 апреля по цене всего 299,99 доллара США.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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