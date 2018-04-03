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Клуб: Samsung
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    Samsung планирует выпустить Galaxy S9 Mini

    Samsung готовится в этом году удивить своих поклонников. Galaxy S9, без сомнения, является великолепным смартфоном, но у него есть один существенный недостаток — цена! Специально для тех, кто не хочет, или не может приобрести такое дорогое устройство, компания готовит его компактную версию.

    Galaxy S9 Mini — это, по сути, более доступный вариант флагманских моделей. Записи о смартфоне под кодовым именем SM-G8750 были обнаружены на Geekbench — там он набрал 1619 баллов в одноядерном и 5955 в многоядерном тестировании. Такие показатели удалось достичь благодаря октановому процессору Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 1,85 ГГц в паре с 4 ГБ оперативной памяти.

    Несмотря на то, что телефон имеет в названии приставку Mini, его дисплей довольно большой — 5,5 дюймов, а разрешение составляет 1080х2160 пикселей. Кроме того, Galaxy S9 Mini получит новейшую операционную систему Android 8.0 Oreo из коробки. Ёмкость аккумулятора составит 3000 мАч, при этом он поддерживает функцию быстрой зарядки.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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