Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Samsung
  • 0

    Под кодовым именем Samsung J720F скрывался Galaxy J7 Duo

    В прошлом году южнокорейский технологический гигант выпустил Galaxy J7 Pro и J7 Max, а теперь ожидается выход J7 Duo. Ранее телефон Samsung с номером модели SM-j720F был замечен в записях популярных сайтов Geekbench и GFXBench. Все считали, что речь идёт о Galaxy J8 (2018), но сейчас появилась информация, опровергающая эти слухи.

    Подсказка обнаружилась в опубликованном коде, который обнаружил один из пользователей, рассматривая серию изображений и экран загрузчика. Там чётко обозначено название будущего телефона — Galaxy J7 Duo. Кроме того, любопытный интернет-серфер выяснил, что в устройстве будет установлен простой HD-экран с разрешением 1280х720 пикселей и соотношением сторон 16:9.

    На других фотографиях присутствуют записи о наличии чипсета Exynos 7885, Android 8.0 Oreo и поддержки функции Treble, облегчающей процесс обновления операционной системы. Возможно, смартфон получит и пользовательский интерфейс Samsung Experience.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты