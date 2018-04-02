Под кодовым именем Samsung J720F скрывался Galaxy J7 Duo

В прошлом году южнокорейский технологический гигант выпустил Galaxy J7 Pro и J7 Max, а теперь ожидается выход J7 Duo. Ранее телефон Samsung с номером модели SM-j720F был замечен в записях популярных сайтов Geekbench и GFXBench. Все считали, что речь идёт о Galaxy J8 (2018), но сейчас появилась информация, опровергающая эти слухи.





Подсказка обнаружилась в опубликованном коде, который обнаружил один из пользователей, рассматривая серию изображений и экран загрузчика. Там чётко обозначено название будущего телефона — Galaxy J7 Duo. Кроме того, любопытный интернет-серфер выяснил, что в устройстве будет установлен простой HD-экран с разрешением 1280х720 пикселей и соотношением сторон 16:9.





На других фотографиях присутствуют записи о наличии чипсета Exynos 7885, Android 8.0 Oreo и поддержки функции Treble, облегчающей процесс обновления операционной системы. Возможно, смартфон получит и пользовательский интерфейс Samsung Experience.