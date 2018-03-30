К коллективному иску против Apple присоединились 63767 владельцев iPhone

Хотя Apple призналась, что ограничила производительность старых телефонов ещё несколько месяцев назад, пользователи не готовы простить ей эту дискриминацию. В Южной Корее уже 63 767 владельцев iPhone судятся против компании из Купертино, который, в случае успеха, может стоить ей миллионы долларов.





Согласно заявлению агентства Синьхуа, местная юридическая фирма Hannuri, представляющая пострадавших, подала крупнейший в истории страны иск в Центральный районный суд в Сеуле против Apple. Потерпевшие требуют возмещения ущерба в размере 200 000 вон ($188) каждому, что составляет 12,75 млрд вон ($12 млн).





Это не такая большая сумма для Apple, но она по-прежнему не хочет терять лицо. Интересно, что число недовольных изначально было намного больше — 400 000 человек, но многие из них не смогли предоставить необходимые доказательства и документы.





Apple пошла на некоторые уступки, предложив заменить батареи для iPhone 6 и более новых устройств за $29 вместо обычных $79. Кроме того, было выпущено обновление с возможностью самостоятельно регулировать производительность смартфона со старыми аккумуляторами. Но это не остановило истцов — они недовольны тем фактом, что производитель пошёл на обман, пытаясь таким образом заставить их приобрести новые телефоны.