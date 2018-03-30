LG готовится к выпуску смартфона Q7

LG представил в 2017 году новую серию смартфонов Q6. В конце февраля компания подала документы в Kipo (Корейское ведомство интеллектуальной собственности) на регистрацию марки LG Q7. Ранее ходили слухи, что на выставке Mobile World Congress 2018 этот телефон демонстрировался избранной группе посетителей мероприятия.





Об LG Q7 сейчас практически ничего не известно, поэтому о его техническом оснащении мы можем судить по его предшественнику. Q6 получил 5,5-дюймовый IPS FHD+ дисплей (2160х1080) с пропорциями 18:9, но процессор Snapdragon 435 по понятным причинам не демонстрировал особой производительности. Фронтальная камера оснащена 5-мегапиксельным широкоугольным датчиком, а основная имеет разрешение 13 Мп. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч.





Мы уверены, что LG Q7 выйдет с более современным оборудованием, например, Qualcomm Snapdragon 660 и 3-4 ГБ оперативной памяти. Вместе с этим хотелось бы, чтобы смартфон стоял не дороже 300-400 евро.