ZTE Tempo Go стал первым смартфоном с Android Go в США

Новый ZTE Tempo Go стал первым смартфоном с операционной системой Android Go в США. Это недорогое устройство получило далеко не самый продвинутый четырёхядерный чипсет Snapdragon 210 (1,1 ГГц) и 5-дюймовый дисплей FWVGA (480х854).





Кроме того, Tempo Go имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Основная камера оснащена датчиком с разрешением 5 Мп, а передняя — 2-мегапиксельным сенсором. За бесперебойную работу телефона отвечает батарея ёмкостью 2200 мАч. Пожалуй, его наиболее привлекательной особенностью является цена в $79,99.





Конечно, ZTE Tempo Go не может конкурировать с последними флагманами Samsung, но за него нужно выложить всего 10% от стоимости Galaxy S9. За небольшие деньги производитель предлагает «достаточно хорошее» аппаратное обеспечение. Более того, Android Oreo Go адаптирована для устройств со слабым «железом», позволяющее им свободно пользоваться оптимизированными приложениями «взрослой» ОС.