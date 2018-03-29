TCL планирует воскресить смартфоны Palm

Китайский производитель TCL, возродивший BlackBerry, купил Palm ещё в 2015 году. В прошлом августе исполнительный директор подтвердил, что компания планирует возобновить производство телефонов данного бренда.





Сейчас появилась информация, что крупнейший американский ритейлер Verizon готовится представить первый Palm во второй половине 2018 года. К сожалению, каких-либо сведений о характеристиках смартфона пока нет. Всё, что известно на сегодняшний день — устройство будет работать не на webOS, а под управлением ОС Android.





Ностальгия умело используется HMD Global, которая выпустила Nokia 3310 (2017) и «банановый» телефон Nokia 8810 (2018). TCL также провернула подобный трюк, представив Blackberry Keyone с физической клавиатурой. Впоследствии компания признала, что этот маркетинговый ход пользовался «огромным успехом».