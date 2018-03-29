Приложение Nacho Notch скроет выемку на дисплее вашего смартфона

Nacho Notch — бесплатное приложение, предназначенное для пользователей, которые владеют устройством с выемкой в верхней части дисплея и хотят избавиться от неё.





Приложение, о котором идет речь, «скрывает» вырез, затемняя выступы экрана таким образом, чтобы строка статуса оставалась на тёмном фоне. При этом создаётся впечатление, что дисплей вверху приобрёл прямоугольные очертания. Правда, в горизонтальном положении смартфон автоматически переходит в полноэкранный режим, снова демонстрируя выемку, но это уже мелочи.





Nacho Notch не нужно настраивать — она самостоятельно определяет высоту выреза и адаптируется к нему. Более того, эта функция работает и на устройствах с «правильным» экраном. В данном случае его можно использовать для затемнения строки статуса — так ваш телефон будет выглядеть более стильно.





Если вы хотите установить себе приложение Nacho Notch на Android, то его можно найти в магазине Google Play Store.