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Клуб: Китайские телефоны
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    Leagoo Power 5 поступит в продажу в апреле с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч

    Китайский Leagoo не устаёт выпускать новые смартфоны. Последний из них, Power 5, предназначен для пользователей, которые нуждаются в телефонах с длительным сроком работы.

    Специально для таких покупателей производитель разработал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Инженеры уделили особое внимание технике безопасности, чтобы избежать ситуации, которая произошла на днях с Galaxy Note 7. Сейчас батарея соответствует жёстким требованиям стандартов UN38.3 и IEC 62133.

    Leagoo Power 5, кроме быстрой зарядки (5V/5A), предлагает 5,99-дюймовый Full HD+ дисплей с пропорциями 18:9, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а восьмиядерный чипсет MediaTek MT6763 работает на тактовой частоте 2 ГГц.

    На задней панели находится камера с двумя датчиками от Sony (13+5 Мп), а передняя имеет разрешение 13 Мп. Хорошим бонусом является поддержка беспроводной зарядки и наличие Android 8.1 Oreo. Leagoo Power 5 поступит в продажу в апреле по цене $229,99.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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