Huawei представит смартфон Honor 7A 2 апреля

Huawei разослала приглашения прессе на презентацию смартфона Honor 7A. Сейчас уже известно, что его стоимость составит 1500 юаней (примерно 240 долларов США или 190 евро).





Honor 7A оснащён 5,7-дюймовым экраном с пропорциями 18:9 и процессором Snapdragon 430. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенной — 32 ГБ, но её можно расширить картами microSD. Основная камера состоит из двух датчиков: 12 и 2 Мп, а передняя имеет один 8-мегапиксельный сенсор с поддержкой функции Face ID. Конечно, в устройстве присутствует и уже ставший привычным сканер отпечатков пальцев.





Huawei Honor 7A работает на Android 8.0 Oreo и питается от аккумулятора ёмкостью 3000 мАч. Смартфон выпустят в золотом, чёрном и синем цветах. Его габариты составляют 152,4х73х7,8 мм, а вес — 150 грамм. Подробнее о спецификациях и дате начала продаж станет известно во время проведения специального мероприятия, которое состоится 2 апреля.