В Китае стартовали продажи Vivo X21 UD

На прошлой неделе состоялась презентация Vivo X21 с 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED. Новый флагман был представлен вместе с Vivo X21 UD, у которого датчик отпечатков пальцев встроен в экран.





X21 появился в китайском магазине JD.com несколько дней назад, а сегодня в продажу поступила версия UD в двух цветах — рубиновом и чёрном. Любой желающий заполучить устройство должен быть готов выложить 460 евро или 572 доллара США. В эту сумму, вероятно, не включены налоги и доставка.





Vivo X21 UD является преемником первого смартфона со сканером отпечатков пальцев под экраном — X20 Plus UD. Он содержит в себе набор микросхем Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. В отличие от обычной версии, у него на спине нет дактилоскопического датчика, но разрешение сенсоров двойной камеры с автофокусом остаётся неизменным — 12 и 5 Мп.





Операционная система FunTouch OS 4.0 основана на Android Oreo 8.1. Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч, к сожалению, заряжается исключительно через порт microUSB 2.0. В данный момент телефон доступен в продаже только на территории Китая.