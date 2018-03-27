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Клуб: Samsung
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    36% владельцев Galaxy S8 не собираются переходить на Galaxy S9

    Согласно опросу, проведённому на сайте Sammobile, около 36% пользователей Galaxy S8 не видят необходимости обновлять своё мобильное устройство. Основной причиной они указывают недостаточные изменения в автономности и дизайне Galaxy S9. Более того, внешний вид нового флагмана многих просто не привлекает.

    Конечно, S9 предлагает лучшую производительность, но 20% опрошенных предпочитают дождаться выхода в следующем году десятой версии, которая, по утверждениям Samsung, станет «революционной». Кроме того, 17% пользователей заявляют, что Galaxy S9 стоит очень дорого, а такие функции как AR Emoji и Super Slow-Motion Video их не интересуют.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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