36% владельцев Galaxy S8 не собираются переходить на Galaxy S9

Согласно опросу, проведённому на сайте Sammobile, около 36% пользователей Galaxy S8 не видят необходимости обновлять своё мобильное устройство. Основной причиной они указывают недостаточные изменения в автономности и дизайне Galaxy S9. Более того, внешний вид нового флагмана многих просто не привлекает.





Конечно, S9 предлагает лучшую производительность, но 20% опрошенных предпочитают дождаться выхода в следующем году десятой версии, которая, по утверждениям Samsung, станет «революционной». Кроме того, 17% пользователей заявляют, что Galaxy S9 стоит очень дорого, а такие функции как AR Emoji и Super Slow-Motion Video их не интересуют.