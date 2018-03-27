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Клуб: Huawei
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    Huawei презентовала смартфон Y7 Prime 2018

    В день презентации топовых смартфонов P20, P20 Pro и Mate RS, Huawei представила и более доступную модель Y7 Prime 2018. Смартфон поставляется с «высоким» (18:9) сенсорным экраном диагональю 5,99 дюймов, хотя и с низким разрешением (1440х720).

    Тыльная камера телефона имеет два датчика: основной на 13 Мп и вторичный 2-мегапиксельный, который используется исключительно для настройки глубины и создания эффекта боке. Спереди установлен один 8-мегапиксельный сенсор, поддерживающий функцию Face Unlock.

    Huawei Y7 Prime оснащён процессором Snapdragon 430 от Qualcomm (8 ядер Cortex-A53, 1.4 ГГц, 28 нм) в связке с 3 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем на 32 ГБ. Устройство также имеет тройной слот, два из которых можно использовать для SIM-карт и один для microSD. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели.

    Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч, размеры — 158,3х76,7х7,8 мм, а вес — 155 грамм. Huawei Y7 Prime доступен в чёрном, синем и золотом цветах. Его цена не должна превышать 250 долларов США.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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