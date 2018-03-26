Смартфон Nokia 1 с Android Oreo (Go Edition) вышел в Индии

HMD Global, наконец, запустила первый в Индии Android-смартфон Oreo Go по цене примерно равной 85 долларам США. Nokia 1 была анонсирована на Mobile World Congress 2018 в Барселоне месяц назад.





Смартфон выполнен в стиле ретро и чем-то напоминает Nokia 3310 с серебряным ободком вокруг дисплея. Что интересно, дополнительно продаются пластиковые сменные панели, которые можно самостоятельно заменить в любое время на ваш вкус или настроение.





Телефон поставляется с 4,5-дюймовым экраном FWVGA IPS, который, по уверению производителя, является энергоэффективным. Внутри установлен четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737M с тактовой частотой 1,1 ГГц. Устройство оснащено 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD до 128 ГБ. Nokia 1 получила основную 5-мегапиксельную камеру с фиксированным фокусом и светодиодной вспышкой, а также 2-мегапиксельную камеру для селфи.





Из интерфейсов присутствуют Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS/AGPS, Bluetooth 4.2, порт microUSB 2.0 и 3,5-мм разъём для наушников. Есть также датчики приближения, освещённости, акселерометр и даже FM-радио. Размеры телефона составляют 133,6х67,78х9,5 мм. Съёмный аккумулятор ёмкостью 2150 мАч должен обеспечить максимальное время разговора до 9 часов или работу в режиме ожидания до 15 дней.