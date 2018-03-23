LG выпускает смартфон K9 специально для России

Во время проведения Mobile World Congress в Барселоне LG представила смартфон K8 2018 года. Сейчас компания запускает LG K9 в России, который в принципе является тем же K8, поскольку кроме названия в нём практически ничего не изменилось.





В телефоне установлен 5-дюймовый HD IPS-дисплей с соотношением сторон 16:9, четырёхъядерный процессор Snapdragon 210 с частотой обновления ядер 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью microSD.





Передняя камера имеет разрешение 5 Мп, а задняя оснащена 8-мегапиксельным датчиком со светодиодной вспышкой. Прямо под ними находится дактилоскопический сканер. Плохо, что батарея здесь не очень мощная — её ёмкость всего 2500 мАч. К сожалению, прошивка также не самая свежая — Android 7,1 Nougat, но зато смартфон может работать в сети 4G. Стоимость LG K9 в розничной продаже не должна превышать 10 тысяч рублей.