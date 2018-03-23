Samsung объявила о выходе Galaxy J7 Prime 2

Без лишней суеты Samsung представила обновлённую версию Galaxy J7 Prime 2, ориентированную, прежде всего, на индийский рынок. Телефон является продолжением J7 Prime с некоторыми конструктивными изменениями.





Смартфон поставляется с тем же восьмиядерным процессором Exynos 7870 (1,6 ГГц) и Android Nougat из коробки. Объёмы оперативной и пользовательской памяти, а также карт microSD остались неизменными (3, 32 и 256 ГБ соответственно).





Разрешение основной и фронтальной камеры составляет 13 Мп, причём в передней, специально для любителей селфи, реализована поддержка элементов дополненной реальности. Нужно отметить, что устройство работает с сервисами Samsung Mall и Samsung Pay Mini, что значительно упростит пользователям совершать покупки в интернете.





Габариты телефона остались прежними (151,7х75х8 мм), но вес немного увеличился — до 170 грамм. Батарея имеет ту же ёмкость — 3300 мАч, зарядка осуществляется только через порт microUSB. Стоимость Galaxy J7 Prime 2 эквивалентна 175 евро или 215 долларам США.