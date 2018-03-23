Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Samsung
  • 0

    Samsung Galaxy Note 9 выйдет со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев

    Ранее мы слышали от сотрудника аналитической компании KGI Минг-Чи Куо, что Samsung Galaxy Note9 не будет поставляться со встроенным в дисплей считывателем отпечатков пальцев. Но сегодня из Южной Кореи пришли новости, которые говорят об обратном.

    Издательство Korea Herald утверждает, что данный смартфон, скорее всего, станет первым устройством компании с подэкранным дактилоскопическим датчиком. Samsung Display подготовила несколько вариантов решения этого вопроса для Samsung Electronics, и все они сейчас находятся на рассмотрении.

    В сообщение также говорится, что небольшая задержка в графике работ по подготовке нового смартфона связана с изменением технологического процесса при внедрении сенсорного датчика в экран, но данная проблема будет решена уже к концу этого месяца. Перенос сканера отпечатков пальцев в дисплей позволит разместить в освободившееся место под задней панелью Galaxy Note9 аккумулятор большей ёмкости.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты