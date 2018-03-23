Samsung Galaxy Note 9 выйдет со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев

Ранее мы слышали от сотрудника аналитической компании KGI Минг-Чи Куо, что Samsung Galaxy Note9 не будет поставляться со встроенным в дисплей считывателем отпечатков пальцев. Но сегодня из Южной Кореи пришли новости, которые говорят об обратном.





Издательство Korea Herald утверждает, что данный смартфон, скорее всего, станет первым устройством компании с подэкранным дактилоскопическим датчиком. Samsung Display подготовила несколько вариантов решения этого вопроса для Samsung Electronics, и все они сейчас находятся на рассмотрении.





В сообщение также говорится, что небольшая задержка в графике работ по подготовке нового смартфона связана с изменением технологического процесса при внедрении сенсорного датчика в экран, но данная проблема будет решена уже к концу этого месяца. Перенос сканера отпечатков пальцев в дисплей позволит разместить в освободившееся место под задней панелью Galaxy Note9 аккумулятор большей ёмкости.