ASUS ZenFone 5 Lite появится в Европе 29 марта

ASUS представила новый смартфон среднего класса ZenFone 5 Lite на выставке MWC 2018 в Барселоне. Теперь стала известна и дата его появления на европейском рынке: в Италии продажи телефона стартуют 29 марта по цене 299 евро.





Устройство получило Full HD+ (2160х1080, 18:9) дисплей IPS диагональю 6 дюймов, который занимает 80% площади лицевой панели. Окта-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 630 сопряжён с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти, расширяемой с помощью карт microSD.





Смартфон может похвастаться 16-мегапиксельной основной и 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Обе имеют по второму датчику с широкоугольным объективом (120). Нужно также помнить о технологии ASUS BeautyLive и возможности трансляции потокового видео для Instagram, YouTube, Twitter и Facebook.





Среди других особенностей ZenFone 5 Lite можно отметить Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC и GPS с поддержкой ГЛОНАСС. Ёмкость интегрированного аккумулятора составляет 3300 мАч, в качестве ОС используется Android 8.0 Oreo.