Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Asus
  • 0

    ASUS ZenFone 5 Lite появится в Европе 29 марта

    ASUS представила новый смартфон среднего класса ZenFone 5 Lite на выставке MWC 2018 в Барселоне. Теперь стала известна и дата его появления на европейском рынке: в Италии продажи телефона стартуют 29 марта по цене 299 евро.

    Устройство получило Full HD+ (2160х1080, 18:9) дисплей IPS диагональю 6 дюймов, который занимает 80% площади лицевой панели. Окта-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 630 сопряжён с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти, расширяемой с помощью карт microSD.

    Смартфон может похвастаться 16-мегапиксельной основной и 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Обе имеют по второму датчику с широкоугольным объективом (120). Нужно также помнить о технологии ASUS BeautyLive и возможности трансляции потокового видео для Instagram, YouTube, Twitter и Facebook.

    Среди других особенностей ZenFone 5 Lite можно отметить Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC и GPS с поддержкой ГЛОНАСС. Ёмкость интегрированного аккумулятора составляет 3300 мАч, в качестве ОС используется Android 8.0 Oreo.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты